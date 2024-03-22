Техника для домашних питомцев: как орнитологи научили попугаев играть на планшете

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 33 0

В США попугаев научили играть на сенсорных планшетах

Техника для домашних питомцев: как орнитологи научили попугаев играть на планшете

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Martina Berg

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Только три птицы выбыли из эксперимента. Большинство же дошло до конца, и ученым удалось кое-что выяснить.

Американские орнитологи из Северо-Восточного университета в Бостоне научили попугаев пользоваться сенсорными экранами планшетов, чтобы лучше изучить особенности их поведения. В итоге птицы очень полюбили мобильные игры. Об этом сообщили на официальном сайте университета.

Всего 20 попугаев различных видов приняло участие в эксперименте. Они начали играть в несложную игру, в которой нужно было нажимать на разноцветные круги, появляющиеся на экране.

Попугаям давали зайти в приложение и продемонстрировать свои навыки каждый день в течение трех месяцев. В итоге 17 птиц смогли закончить эксперимент. Трое выбыли из-за признаков агрессии и отсутствия интереса.

Благодаря мобильной игре удалось узнать информацию о точности птиц, местах и частоте касаний. К тому же удалось выяснить давление прикосновений и скорость сопротивлений.

В итоге стало известно, что попугаи хорошо контролируют свой язык и клюв. Некоторые птицы и вовсе взаимодействовали с дисплеем до 40 раз подряд с интервалом всего в несколько миллисекунд.

Ученые отметили, что их исследование может лечь в основу создания техники для домашних животных.

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