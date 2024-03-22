«Не берегла»: жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком

Что с ними произошло?

Примерно месяц назад супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко родила четвертого ребенка. Видимо, она не справилась с нагрузкой и из-за усталости оказалась в больнице. Об этом она рассказала в своем аккаунте в социальной сети.

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя. Знаете, я уже начинаю верить в теорию о том, что перед днем рождения человека его ангелы летят на небо отчитываться за пройденный год, и в этот момент именинник ослабевает. Эта теория вполне имеет место, судя по последним событиям», — сообщила Костенко.

Жена Тарасова призналась, что сильно устала морально и физически. Сейчас она находится в той же больнице, в которой месяц назад родила сына. Примечательно, что с ребенком она разлучаться не стала, продолжает кормить его грудью, несмотря на слабость и недомогание.

Костенко должна была отпраздновать свой день рождения 29 марта, но из-за плохого самочувствия праздник пришлось отменить. Девушку это сильно расстроило.

Дома Анастасию ждет ее муж Тарасов. На нем сейчас лежит забота о старших наследниках.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Анастасия Костенко восстанавливалась после родов.