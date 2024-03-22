Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 30 0

Предварительное следствие по делу блогера и ее мужа Алексея Блиновского завершено.

Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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Предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея завершено, как стало известно 5-tv.ru. Адвокат Наталья Сальникова сообщила нам, что обвинение было предъявлено в окончательной редакции.

«На сегодняшнем этапе мы находимся на этапе окончания предварительного следствия и перехода к ознакомлению с материалами уголовного дела», — прокомментировала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвинение в адрес супругов расширено — размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими, предположительно, преступным путем, увеличен до 700 миллионов рублей.

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