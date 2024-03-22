Обвинений стало больше: предварительное следствие в отношении Блиновских завершено
Предварительное следствие в отношении Блиновских завершено
Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Супруг блогерши категорически не признает то, что ему предъявляют.
Предварительное следствие уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской и ее мужа Алексея завершено. Об этом агентству ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Следственные действия завершены. Блиновской и ее супругу следствие расширило обвинение, увеличив в его окончательной редакции размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 миллионов рублей до более 700 миллионов рублей. Также обоим вменяется неуплата более 900 миллионов рублей налогов. Кроме того, блогер обвиняется в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей (статья 187 УК РФ)», — сказал источник агентства.
Алексей Блиновский уже знает о завершении предварительного следствия. Однако муж блогера заявил, что вину категорически не признает по причине того, что детали обвинения изменились. Позиция самой «марафонщицы» поменялась, но немного. Сейчас она признает только вину в неуплате налогов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, разведутся ли Блиновские в ближайшее время.
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