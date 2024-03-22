ВСУ потеряли более трех тысяч боевиков за неделю на белгородском направлении

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех тысяч солдат ВСУ за неделю

ВСУ потеряли более трех тысяч боевиков за неделю на белгородском направлении

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Попытки прорвать российскую границу оказались плачевными для украинской армии.

Потери украинской армии на белгородском направлении превысили три тысячи человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За неделю на белгородском направлении ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме живой силы были уничтожены семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.

Отмечается, что российские силы в последние дни отразили несколько попыток противника прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Одна из таких атак была предпринята украинскими боевиками 18 марта.

В ходе нее они потеряли до 150 человек убитыми и ранеными, а также понесли потери в различной технике. В числе прочего российские бойцы уничтожили реактивную систему залпового огня Vampire чешского производства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли в зоне спецоперации более 71 тысячи боевиков. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнул глава Минобороны.

По словам Шойгу, командование украинской армии вынуждено бросать в бой резервы и использовать иностранную технику, которую до этого старались беречь. Однако ситуацию на поле боя это меняет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский бизнесмен Илон Маск предрек киевскому режиму еще большие потери граждан и территорий, если не начать мирные переговоры с Россией.

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