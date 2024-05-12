Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Среди них есть ребенок.

Семь человек пострадали в результате удара ВСУ по Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Chumakov Sergey

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Семь жителей Курской области пострадали в результате обстрела региона со стороны украинских боевиков. Об этом сообщила местная администрация в своем Telegram-канале.

Уточняется, что среди пострадавших есть ребенок. Известно, что удары пришлись по селу Волфино и поселку Теткино.

В первом с украинского беспилотника были сброшены четыре взрывных устройства. Пострадали работники одного из местных сельхозпредприятий. Повреждены были также два трактора и легковой автомобиль. В Теткино из-за удара ВСУ пострадали женщина и ребенок.

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до восьми.

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