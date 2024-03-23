«Наехал специально»: выбегавшего из «Крокуса» мальчика сбил белый Renault

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 214 0

После теракта у «Крокуса» ребенка сбил Renault, связанный с террористами

Фото, видео: Reuters / BRYANSK REGION; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Ранее автомобиль вместе с террористами попал в объектив видеорегистратора проезжавшей мимо машины.

После теракта в «Крокус Сити Холле» у здания концертного зала восьмилетнего мальчика на большой скорости сбил белый Renault, предположительно, принадлежавший террористам. Об этом 5-tv.ru рассказал мама пострадавшего ребенка.

«Его сбила вот та машина, которая сейчас во всех новостях, вот этот белый Renault. Она специально на него наехала, когда мы выбежали из „Крокус Сити“. Мы думали, что мы уже спаслись, в этот момент на огромной скорости эта машина на него наехала. Наехала специально, вырулила так, чтобы ударить», — сказала она.

Она добавила, что удар был очень сильный: мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы и перелом бедра. При этом он оставался в сознании до приезда «скорой». Сейчас ребенок находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее было опубликовано видео, на котором запечатлен белый Renault и террористы перед совершением нападения. Их сняла камера видеорегистратора проезжавшего мимо «Крокус Сити Холла» автомобиля.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человека, раненых — свыше 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео допроса одного из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холле».

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