СК начал следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокусе»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.

Фото, видео: СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следственные действия проводятся с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Отмечается, что в ближайшее время следователи потребуют избрания для четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, раненых — свыше 150 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после теракта в «Крокусе» 12 человек остаются в крайне тяжелом состоянии.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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