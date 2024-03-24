После теракта в «Крокусе» 12 человек остаются в крайне тяжелом состоянии

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23

За их здоровье борются столичные врачи.

После теракта в «Крокусе» 12 человек остаются в крайне тяжелом состоянии

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Стационарное лечение в больницах Москвы после теракта в «Крокус Сити Холле» на данный момент проходят 110 пациентов. Из них 12 находятся в крайне тяжелом состоянии, 24 марта об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек в состоянии легкой тяжести, готовятся к выписке под наблюдение врачей», — рассказал Кузнецов.

Также известно, что врачи сообщают о положительной динамике состояния пострадавших. К выписке уже готовят 18 пациентов. Амбулаторная помощь потребовалась 38 пострадавшим.

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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние. В результате трагедии всего погибли 133 человек, из которых трое — подростки.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК просит очевидцев оказать содействие в расследовании обстоятельств теракта в «Крокусе».

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