Блогеры Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе

|
Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 34 0

Предварительное слушание было назначено на понедельник.

Блогеры Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Блогеры Валерия и Артем Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе. Об этом журналистам 5-tv.ru сообщил источник в зале.

Изначально предварительное заседание было назначено на понедельник, 25 марта, но ни стороны, ни их адвокаты на заседание так и не пришли. Что стало предполагаемой причиной случившегося, не сообщается.

О том, что Чекалины планируют развестись, стало известно спустя считанные месяцы после скандальной истории с уклонением об уплате налогов. Карточка дела появилась в едином информационном пространстве мировых судей города Москвы. Сама бизнесвумен давать расширенные комментарии по ситуации в семье отказалась, сославшись на приватность, но подчеркнула, что «находится в непростом положении».

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело», — опубликовала обращение в соцсетях Валерия Чекалина, попутно попросив, чтобы ее подписчики «были рядом» и поддержали ее в критический момент.

Отмолчался по поводу причины развода и Артем Чекалин, лишь подчеркнув, что все хотят «пляски на костях», давать повода для которых ни он, ни его жена не собираются.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело в отношении Чекалиных полностью прекращено.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

16:34
У героев нет национальности: кто и как из посетителей «Крокуса» сумел дать отпор террористам и спас сотни жизней
16:25
Блогеры Чекалины не явились на заседание суда по делу о разводе
16:24
«Нуждаемся в людях»: в Финляндии обеспокоенны опустением городов у границы с РФ
16:17
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
16:16
Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Ростовской областью
16:11
Скорбим 22.03.2024: в России проходят акции памяти жертв теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок