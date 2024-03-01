Уголовное дело в отношении Чекалиных полностью прекращено

Уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема полностью прекращено. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Константин Третьяков.

Защита блогера и ее мужа подтвердила, что было закрыто дело по второй статье о легализации денежных средств, полученных преступных путем, в особо крупном размере. В конце прошлого года было закрыто дело по статье об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

Таким образом, уголовное дело полностью закрыто, а арест со счетов супругов снят.

Чекалины обвинялись в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Таким образом, задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лерчек честно ответила на слухи о разводе. В интервью на одном из YouTube-каналов она призналась, что девять месяцев, пока шло следствие, она и ее муж Артем переживали по-разному.