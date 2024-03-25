Хотят нажиться Штаты и на атомной энергии. Это обсуждают сегодня в Сочи на международном форуме «Атомэкспо — 2024».

Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал форум рекордным по многим позициям — и по количеству участников, государств, которые прислали свои делегации. Впервые представлены Буркина-Фасо, Мали, Нигер, Иран.

Открытие началось с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе». Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова продолжит.

То, как с Россией скорбит весь весь мир, видно и на форуме атомных технологий в Сочи. На открытии тысячи иностранцев почтили память погибших в теракте.

«Наш мир столкнулся с нечеловеческим злодеянием. Тысячи людей стали заложниками действий международных террористов, сотни пострадали… Прошу почтить память жертв минутой молчания», — сказал Лихачев.

Для всего мира наша страна — лидер в экспорте атомных технологий. И важное для всей индустрии мероприятие решили не отменять.

«Ничто не может сдержать развитие ядерных технологий, ничто не сдержит в международном сотрудничестве госкорпорацию „Росатом“, ничто не сдержит в нашем развитии нашу страну», — добавил он.

70 лет назад СССР был первым, кто запустил атомную электростанцию. Новый рубеж — «Росатом» представляет первый в мире энергокомплекс четвертого поколения.

Проект под названием «Прорыв». Телемост с Тюменской областью — один из модулей уже готов.

Это новое качество атомной энергетики: энергокомплекс будет сам обеспечивать себя ядерным топливом, воспроизводя его из природного урана. Самая чистая энергетика, самая дешевая.

В килограмме урана — в тысячу раз больше энергии, чем в килограмме угля. Но в Евросоюзе отказываются от атомных технологий.

Под влиянием зеленых активистов Германия закрыла все АЭС, в итоге этой осенью нечем было греть людей — расконсервировали угольную ТЭС. А Франция после экспериментов смирилась — и объявила «атомный ренессанс».

На форуме — 4,5 тысячи участников, представители из-за рубежа — среди них и глава МИД Венгрии, где «Росатом» возводит два новых энергоблока, АЭС «Пакш-2».

«Если ядерного сотрудничества между странами ЕС и Россией не будет, нам не удастся достичь целей в области устойчивого развития и зеленой энергетики. В этом вопросе очень много лицемерия. Я, например, отвечаю за процесс строительства новой атомной станции в Венгрии совместно с „Росатомом“. Давайте посмотрим, кто там работает — это немецкие компании, американские, шведские субподрядчики, австрийские, швейцарские. Это говорит о том, что на корпоративном уровне в области атомной энергетики руководство осталось разумным», — отмечает Петер Сийярто.

Причем США продолжают закупать уран, в первую очередь, именно в России. В прошлом году потратили на это, по открытым данным, около миллиарда долларов.

Но европейским странам за сотрудничество с Россией бьют по рукам. Еще один гость форума — Турция, где «Росатом» возводит самый большой на сегодняшний день атомный объект в мире — АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками.

«Мы говорим сейчас о солидарности российского и турецкого народов — мы осуждаем этот акт терроризма. Мы планируем расширить сотрудничество с „Росатомом“. Турция — страна с растущей экономикой, нам необходимо обеспечить рост генерации электроэнергии», — указал глава турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар.

Строится первая атомная станция в Египте — ее строительство началось в 2022 году. «Росатом» ведет переговоры о совместных проектах с десятками стран.

На «Атомэкспо» в этом году впервые приехали представители Мьянмы, Буркина-Фасо, Нигера и Ирака. Есть и уже давние партнеры — Индия и Китай, где «Росатом» возвел АЭС несколько лет назад.

С КНР обсуждаются новые площадки. Без ядерных технологий не обойтись, это понимают участники форума «Атомэкспо».

Они применяются в различных сферах — ИТ, в сельском хозяйстве, в здравоохранении, где атомная энергетика спасает жизни. За два дня форума состоятся встречи представителей власти и бизнеса со всего мира, переговоры о новом сотрудничестве — и обоюдном развитии в сфере атомных технологий.