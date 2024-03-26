В Кремле высказались о поддерживающих Украину россиянах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Песков: вставших на путь поддержки Украины россиян немного

В Кремле высказались о поддерживающих Украину россиянах

Фото: Елков Олег / ТАСС

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Таких немного, подчеркнул Дмитрий Песков.

В России мало поддерживающих Украину граждан. Об этом aif.ru заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Слава богу, тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — сказал чиновник.

Часть уехавших граждан встала на позиции врага своей Родины, но подавляющее большинство людей поддерживает сторону России, указал Песков. Он считает, что необходимо «разделять» людей, которые «уехали и буквально встали на позиции врага своей страны», и тех «из несогласных», кто «остается со своей Родиной».

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков назвал постоянным процесс выезда из страны и возвращения россиян. Так он прокомментировал возвращение в Россию людей, уехавших из страны после начала СВО.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что любой законопослушный россиянин может свободно покидать страну по различным целям и затем возвращаться.

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