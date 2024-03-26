Госдеп и Белый дом скорбят: в США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших в «Крокусе»
В США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших в «Крокусе»
Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Беда в подмосковном Красногорске унесла жизни 139 человек.
В США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших. Десятки людей собрались перед зданием российского посольства в Вашингтоне. Были среди них и представители американского Госдепа и Белого дома.
Метроном отсчитал минуту молчания. А после, на фасад, под одноименную песню в исполнении Муслима Магомаева, был спроецирован клин журавлей, улетающий в небо.
Чуть ранее свою солидарность в столь непростой для России момент выразили и жители Кипра. Видеоинсталляция с клином журавлей, поднимающихся в небо, появилась на входе Российского центра науки и культуры на Кипре у стихийного мемориала скорби.
Вот уже не первый день к месту всеобщего поминовения стекаются неравнодушные, чтобы лично оплакать тех, кто до последнего момента верил и надеялся, что страшная беда обойдет их стороной. По последним данным, 139 человек (трое из них — дети) стали жертвами террористической атаки с применением оружия и пожароопасных веществ.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.
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