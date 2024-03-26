Госдеп и Белый дом скорбят: в США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших в «Крокусе»

Эфирная новость 45 0

В США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших в «Крокусе»

Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Беда в подмосковном Красногорске унесла жизни 139 человек.

В США присоединились к акции «Летят журавли» в память о погибших. Десятки людей собрались перед зданием российского посольства в Вашингтоне. Были среди них и представители американского Госдепа и Белого дома.

Метроном отсчитал минуту молчания. А после, на фасад, под одноименную песню в исполнении Муслима Магомаева, был спроецирован клин журавлей, улетающий в небо.

Чуть ранее свою солидарность в столь непростой для России момент выразили и жители Кипра. Видеоинсталляция с клином журавлей, поднимающихся в небо, появилась на входе Российского центра науки и культуры на Кипре у стихийного мемориала скорби.

Вот уже не первый день к месту всеобщего поминовения стекаются неравнодушные, чтобы лично оплакать тех, кто до последнего момента верил и надеялся, что страшная беда обойдет их стороной. По последним данным, 139 человек (трое из них — дети) стали жертвами террористической атаки с применением оружия и пожароопасных веществ.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. В машине находились четыре человека, которые тут же бросились бежать. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По данным спецслужб, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Ведутся следственные мероприятия.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
26 мар
В Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе»
26 мар
Несут цветы, зажигают свечи: Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»
26 мар
Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»
26 мар
Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»
26 мар
«Такие подонки»: Песков — о тех, кто злорадствует по поводу теракта в «Крокусе»
26 мар
Арестован фигурант дела о теракте в «Крокусе», который сдавал квартиру вероятным преступникам
26 мар
Смертная казнь: почему в России ввели мораторий и могут ли отменить после теракта в «Крокусе»
26 мар
Россиянам объяснили, как действовать при звонках с призывами совершить теракт
26 мар
«Разместил объявление, мне ответили»: фигурант — о знакомстве с устроившими теракт в «Крокусе»
26 мар
В Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание теракта в «Крокусе»
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.78
0.17 100.37
0.15
Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта п...

Последние новости

14:24
Путин: ситуация в миграционной сфере должна находиться под контролем
14:22
Финансовый казус: США выделили Украине уже потраченные 300 млн долларов
14:21
Путин прокомментировал возможность деприватизации крупных предприятий
14:07
«Исчезнет, растворится»: во Франции оценили последствия членства Украины в НАТО
14:02
В Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе»
14:01
Несут цветы, зажигают свечи: Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок