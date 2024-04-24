Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои*

Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*.

«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения», — огласил решение судья.

Он был отправлен под стражу 29 марта на два месяца, до 22 мая. Мужчина частично признал свою вину. Однако 15 апреля обжаловал свой арест.

Стоит отметить, что во время задержания Лутфуллои вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги. Он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции, когда те остановили его в общественном месте для проверки документов и причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью. Предполагаемые преступники, безжалостно убивавшие ни в чем неповинных людей, были обеспечены всем необходимым.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России