Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои*
Обвиняемый в причастности к нападению на концертный зал отправлен под стражу до 22 мая, он частично признал свою вину.
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Московский городской суд признал законным арест обвиняемого в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» Назримада Лутфуллои*.
«Апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей — без изменения», — огласил решение судья.
Он был отправлен под стражу 29 марта на два месяца, до 22 мая. Мужчина частично признал свою вину. Однако 15 апреля обжаловал свой арест.
Стоит отметить, что во время задержания Лутфуллои вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги. Он уже был арестован на 15 суток за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции, когда те остановили его в общественном месте для проверки документов и причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью. Предполагаемые преступники, безжалостно убивавшие ни в чем неповинных людей, были обеспечены всем необходимым.
* — внесен в список террористов и экстремистов в России
- 24 апр
- Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью
- 24 апр
- «Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
- 24 апр
- «Сильнее обеспокоены»: в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса»
- 19 апр
- Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 19 апр
- «Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
- 17 апр
- Автор постов о теракте в «Крокусе» Конашенок* внесен в перечень экстремистов
- 17 апр
- Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*
- 16 апр
- В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
- 16 апр
- Лютая ненависть: подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной
- 15 апр
- Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
Читайте также
46%
0.04 99.56
0.20
Нашли ошибку?