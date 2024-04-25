Росфинмониторинг заявил об участии ряда стран в организации теракта в «Крокусе»

Следственные мероприятия сегодня еще продолжаются.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Целый ряд стран занимались организацией теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такое заявление сделал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Международном совете комплаенс.
«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — сказал он.
Чиханчин добавил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты.
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru писал, что после теракта в «Крокусе» предложили ужесточить организацию концертов.
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