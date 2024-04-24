«Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Путин: преступники действуют все более изощренно, что показал теракт в «Крокусе»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Силовики сейчас выявляют всех виновных в трагедии в Подмосковье.

Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими, что показал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проводится в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ.

Одной из самых серьезных угроз XXI века остается международный терроризм, отметил Путин. Преступники своими действиями подрывают конституционные основы и дестабилизируют суверенные государства, они разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду.

«Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления», — сказал он.

Путин добавил, что силовики и правоохранители в настоящее время выявляют участников теракта, включая заказчиков, спонсоров и организаторов.

«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — заявил глава государства.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 апр
«Сильнее обеспокоены»: в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса»
19 апр
Открытие ММКФ началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»
19 апр
«Их ждет кара»: Краснов назвал очевидным украинский след в деле о теракте в «Крокусе»
17 апр
Автор постов о теракте в «Крокусе» Конашенок* внесен в перечень экстремистов
17 апр
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Касимова*
16 апр
В Твери арестован мужчина, связанный с фигурантами дела о теракте в «Крокусе»
16 апр
Лютая ненависть: подтверждена связь фигурантов дела о теракте в «Крокусе» с Украиной
15 апр
Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
15 апр
«Некий рупор»: Пьеха рассказал о роли артистов в период важных событий в стране
15 апр
Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова*
+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
На протяжении десяти лет: жертвами киевского режима стали 17 тысяч мирных жителей
10:44
Они перешли черту: в суде наступил новый этап противостояния между Adidas и Nike
10:29
«Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
10:28
Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
10:26
«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России
10:12
Наследница или мошенница: что требует от «семьи» внебрачная дочь Бориса Тенина

Сейчас читают

После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Внешность — это инвестиция»: Цигаль высказалась о важности ухода за собой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео