«Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»

Путин: преступники действуют все более изощренно, что показал теракт в «Крокусе»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Силовики сейчас выявляют всех виновных в трагедии в Подмосковье.
Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими, что показал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Встреча проводится в Санкт-Петербурге под эгидой Совбеза РФ.
Одной из самых серьезных угроз XXI века остается международный терроризм, отметил Путин. Преступники своими действиями подрывают конституционные основы и дестабилизируют суверенные государства, они разжигают межнациональную и межрелигиозную вражду.
«Методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье. Спецслужбы и правоохранительные органы России продолжают выяснять, изучать все детали этого подлого преступления», — сказал он.
Путин добавил, что силовики и правоохранители в настоящее время выявляют участников теракта, включая заказчиков, спонсоров и организаторов.
«Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия», — заявил глава государства.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.
Позже 11 фигурантов уголовного дела о теракте были внесены в перечень террористов и экстремистов. Все они находятся под арестом. Правоохранители продолжают расследование уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США считают высоким риск теракта по сценарию «Крокуса».
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