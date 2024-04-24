После теракта в «Крокусе» предложили ужесточить организацию концертов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму.

После теракта в «Крокусе» предложили ужесточить организацию концертов

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

В России предложили усилить меры по обеспечению безопасности на концертах. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение в Госдуму.

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте системы обеспечения законодательной деятельности, говорится, что «массовое совместное пребывание людей представляет собой потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан». Также там упоминается теракт в «Крокус Сити Холле», в котором погибли 144 человека.

Ради безопасности граждан предлагается, в том числе, обязать организаторов концертов и собственников помещений принимать дополнительные меры, например, обеспечивать будущее место концерта необходимой инфраструктурой.

Также организаторов обяжут уведомить власти о предстоящем концерте, месте и времени его проведения, а также планируемом количестве участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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