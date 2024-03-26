Пока Штаты пытаются спасти свою гегемонию, Евросоюз услужливо помогает Украине.

На Западе впервые прозвучали откровенные слова про происходящее на Украине и ее поддержку со стороны США и их союзников. Дело все-таки не в любви к этому народу, а желании сохранить гегемонию. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«Впервые так откровенно представитель западных режимов рассказал о сути происходящего. Дело в не в „любви к украинцам“, которых западники уже практически уничтожили. А в желании США сохранить свою гегемонию», — написала она.

Сегодня уже от созидательности в подходе Штатов к международным отношениям ничего не осталось, продолжила Захарова. По ее словам, либеральные демократы могут только разрушать, считая это умение гарантией доминирования.

В то же время задачей стран Европейского союза является «услужливое подношение» боеприпасов, которые покупаются на средства граждан этих государств без их спроса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боррель раскрыл истинную причину поддержки Незалежной. Он подчеркнул, что это не связано с любовью к украинскому народу.