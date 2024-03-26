«Не потому, что мы любим украинский народ»: Боррель раскрыл истинную причину поддержки Украины

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Боррель: ЕС поддерживает Украину не из любви к народу, а ради своих интересов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Что сказал евродипломат?

Европа не испытывает особых чувств к Украине, а конфликт поддерживает, исходя из собственных интересов. В этом открыто признался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире американского CNN и призвал союзников не тянуть с военной помощью Киеву.

«Мы не можем позволить России выиграть эту войну, иначе интересам США и Европы будет нанесен огромный ущерб. Это не вопрос щедрости, не вопрос поддержки Украины, и не потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах, а также в интересах США как глобального игрока, который должен восприниматься как надежный партнер, обеспечивающий безопасность союзников», — признался он.

Сказал Боррель несколько слов и о теракте в Подмосковье. Назвал произошедшее трагедией и заявил, что не имеет конкретной информации об ораганизаторах, но считает, что Украина с этим не связана.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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