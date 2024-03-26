Стресс всему виной? Врач развеял главный миф о причинах развития рака

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Онколог Иванов: не подтверждено, что подверженные стрессу люди чаще болеют раком

Стресс всему виной? Врач развеял главный миф о причинах развития рака

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Онколог рассказал неожиданную теорию, которая оказалась полной противоположностью популярным суждениям.

Когда речь заходит о причинах онкологии, то многие сразу говорят о стрессе или различных эмоциональных и психических расстройствах, которые якобы и вызывают рак. Однако существует обратная теория, что онкозаболевание может развивать различные психические расстройства. Об этом рассказал онколог и химиотерапевт Антон Иванов для Lenta.ru.

Врач утверждает, что теория о том, что нервные и психически неустойчивые люди чаще болеют раком, не подтверждена практикой.

«Однако в силу различных психологических расстройств они обращаются к онкологам намного позже, чем обычные пациенты», — отметил доктор Иванов.

Есть и противоположный вариант, когда люди внушают себе, что больны, ходят по врачам и настаивают на удалении несуществующих опухолей.

При этом известно, что при некоторых видах рака у пациентов может развиваться депрессия. Но обычно депрессия проявляется уже после того, как пациенту установили диагноз.

Также, по словам онколога, несколько форм психических расстройств могут развиваться при некоторых видах нейроэндокринных опухолей на фоне гормональных нарушений.

Ранее 5-tv.ru писал о риске рака шейки матки из-за ВПЧ.

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