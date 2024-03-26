Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 149 0

Кого назначили вместо него?

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отставке Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий документ обнародован на сайте офиса лидера страны.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

На кресло Данилова назначен Александр Литвиненко, занимавший прежде должность главы Службы внешней разведки (СВР) Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в недовольных элитных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) всерьез обсуждают свержение Зеленского. По мнению боевиков, менять нужно было не главкома армии, а совсем другого командира.

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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины

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