Днепропетровск назвали местом концентрации кол-центров мошенников

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Осеевский: Днепропетровск стал местом концентрации кол-центров мошенников

Днепропетровск назвали местом концентрации кол-центров мошенников

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

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Именно из этого украинского города поступает больше всего звонков от злоумышленников.

Украинский Днепропетровск стал своего рода «столицей» кол-центров мошенников. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Основной объем мошеннических действий совершается не внутренней российской преступностью. Это организованная деятельность на территории Украины — в городе Днепропетровске», — сказал он.

По словам Осеевского, в Днепропетровске базируется «огромное количество мошеннических кол-центров», которые постоянно совершенствуют способы социальной инженерии и работают от имени разных ведомств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали кибермошенников, которые списывали деньги со счетов через вредоносные программы. Четверо мужчин действовали по схеме телефонных аферистов.

Представлялись «сотрудниками служб безопасности» или «техподдержки», убеждали людей загрузить «сертифицированное приложение» банка и присылали ссылку на фишинговый сайт. И так получали доступ в личные кабинеты и могли переводить деньги себе.

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Днепропетровск назвали местом концентрации кол-центров мошенников

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