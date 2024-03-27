Лихачев рассказал о сотрудничестве недружественных стран с «Росатомом»

Партнерство с «Росатомом» продолжают развивать в том числе и недружественные страны. Об этом RT сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Недружественные (страны — Прим. ред.) продолжают так или иначе сотрудничество с нами, как минимум реализовывать, как максимум развивать», — сказал он.

Лихачев отметил, что политические директивы, которые исходят из Вашингтона, на практике различаются с реальной деятельностью, которую реализуют американские компании.

Он также подчеркнул, что санкционная политика не сможет снизить эффективность работы «Росатома». Госкорпорация будет выполнять все свои обязательства перед любым государством вне зависимости от санкций.

Если кабмин примет меры в ответ на санкции в отношении атомной сферы России, то «решение, безусловно, будет исполнено госкорпорацией „Росатом“», подчеркнул Лихачев.