Информация засекречена: что известно о новом главе СНБО Украины Литвиненко

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 32 0

Так, о том, есть ли у него супруга и дети, публике не сообщалось.

Информация засекречена: что известно о новом главе СНБО Украины Литвиненко

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. В отставку был отправлен Алексей Данилов, а пост занял Александр Литвиненко.

Издание URA.RU пишет, что Литвиненко родился в Киеве в 1972 году. Он окончил Высшую школу КГБ СССР и большую часть жизни проработал в силовых структурах, которые были связаны с национальной безопасностью.

Из-за занимаемых должностей информация про семью Литвиненко отсутствует. Так, неизвестно, есть ли у него супруга и дети.

При этом чиновник занимался не только политикой, но и наукой. Он получил звание профессора в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 2011 году политик получил звание «Заслуженного деятеля науки и техники Украины». А в 2013-м Литвиненко окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне.

При этом в 2019 году он возглавил Национальный институт стратегических исследований, через два года став главой Службы внешней разведки Украины. В 2020 ему присвоили орден князя Ярослава Мудрого V степени за значительный вклад в строительство государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Зеленский вышвырнул Данилова из СНБО.

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