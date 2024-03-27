Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личности

Древний гороскоп, который определяет характер человека по дате рождения, нашли в Иудейской пустыне. Свиток с записями указывает уникальный взгляд на веру, процветающею несколько тысяч лет тому назад. О таинственной находке рассказало издание Arkeonews.

Исследователь отдела свитков Иудейской пустыни Управления древностей Израиля Орен Аблеман рассказал, что текст свитка предназначался только для «посвященных». По его словам, текст был секретный, который могла понять только некая секта, существующая много лет назад.

В свитке представлена интригующая теория, согласно которой физические характеристики человека определялись степенью интенсивности света или тьмы в его душе. Каждая дата в календаре была связана с определенным количеством добра или зла в душе человека, родившегося в этот день. Другими словами, древний текст раскрывает мировоззрение людей, который были уверены, что дата рождения человека не только указывает на его знак зодиака, но и определяет физические и духовные характеристики.

Текст, кстати, хотя и написан на иврите, но в обратном направлении — слева направо и содержит греческие, арамейские и древнееврейские буквы.

Ученые называют свиток одним из самых интересных и загадочных из обнаруженных в Иудейской пустыне. Он так и называется «Гороскоп» и проливает свет на древние практики астрологии и мистицизма.

«Похоже, мы имеем дело с неким руководством по составлению гороскопов, использующих дату рождения человека для характеристики личности и физических особенностей», — заявил ученый.

Исследователь считает также, что «новые члены древней секты должны были доказать свою пригодность для вступления в ряды праведников», а человек верующий все равно мог быть отвергнут, если родился не в тот день.

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