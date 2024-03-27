В Британии оценили способности своих войск при возможном конфликте с Россией

О каких недостатках в армии Соединенного Королевства рассказали военные?

Вооруженные силы Великобритании смогут выстоять лишь два месяца в случае конфликта с России. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британских военных чиновников.

Так, бывший парламентский заместитель государственного секретаря по ВС Британии Марк Франсуа поинтересовался, правда ли, что войска «не продержатся больше двух месяцев в полномасштабной войне с Россией». Причиной для этого стал дефицит боеприпасов и запасов вооружения.

«Заместитель начальника штаба Роберт Магоуэн это подтвердил», — добавили авторы материала.

Другие представители войск Британии отмечают, что армия не сможет долго участвовать в таком конфликте из-за сокращения расходов и нехватки военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал возможность столкновения России и НАТО. По его словам, в современном мире все возможно, только вот такой конфликт обернется Третьей мировой войной, а в этом вряд ли кто-то заинтересован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военные бегут из НАТО из-за страха перед Россией. Лишь 10% европейцев верят в победу при возможном столкновении с великой и могучей страной.