«Станут буфером»: Евросоюз продолжает искать пути использования активов России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 34 0

Politico: ЕС удержит 5 миллиардов евро от замороженных российских доходов

«Станут буфером»: Евросоюз продолжает искать пути использования активов России

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Что в этот раз придумали представители стран ЕС?

Евросоюз намерен удержать пять миллиардов евро доходов от замороженных российских активов для покрытия затрат на юридические разбирательства с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении издания.

Речь идет о международном депозитарии Euroclear, в управлении которого находится большая часть активов России, получил официальное разрешение оставить себе прибыль от инвестиций последних двух лет.

«Пять миллиардов евро, удержанные Euroclear, являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в России и других странах», — говорится в материале.

К слову, в Киеве остались недовольны данным решением Евросоюза.

«Это слишком большая сумма денег, чтобы служить буфером для любого потенциального судебного процесса», — заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Несколько дней назад главы стран Евросоюза провели саммит, на котором обсудили использование доходов от замороженных активов России на военную помощь Украине. Однако договориться о каком-либо решении так и не сумели.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, почему Зеленский остался недоволен помощью Европы.

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