МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Ему предписано покинуть территорию государства до 10 апреля.

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Министерство иностранных дел Латвии объявило одного из российских дипломатов персоной нон грата — ему предписано покинуть территорию государства до 10 апреля. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

«Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны Министерства иностранных дел Латвии, продолжало неточную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти Латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии», — говорится в сообщении.

В МИД России сообщили, что страна даст соответствующий ответ на эту меру, пишет ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться в интервью после вопроса о том, что из страны депортируют за незнание национального языка исключительно россиян.

Услышав первый вопрос о причинах депортации Кариньш сказал, что обязательство учить национальный язык есть во многих странах Европы. Когда же его спросили о том, почему депортируют только россиян, то глава МИД начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.

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