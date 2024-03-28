Собянин рассказал, как город помогает москвичам получать востребованные професс

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Для участников СВО и их семей в Москве работает Единый центр поддержки.

Собянин рассказал, как город помогает москвичам получать востребованные професс

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, какую социальную поддержку москвичам оказывает город: в частности, специалисты проекта «Социальная помощь в больницах», который был запущен в 2022 году, оказали более 166 тыс. услуг.

«Продолжаем реализацию нескольких важных проектов социальной поддержки москвичей. „Социальную помощь в больницах“ запустили в 2022 году, специалисты оказали уже больше 166 тыс. услуг. Психологическое сопровождение пациентов с онкозаболеваниями и их родственников стартовало с конца 2021 года, за это время горожане получили свыше 5,9 тыс. консультаций. В прошлом году проект расширили — теперь в городе есть отдельная Московская служба онкопсихологов», — говорится в сообщении.

Также для участников СВО и их семей в Москве работает Единый центр поддержки. В октябре прошлого года был открыт второй корпус — спортивно-досуговый клуб для ветеранов.

«В конце 2023 года начал работу центр „Профессии будущего“ на ул. Щепкина. Здесь есть 75 коротких образовательных программ, а рабочим специальностям обучают на производственных площадках. Школьники 9-х классов могут пройти программу комплексной профориентации и познакомиться с представителями колледжей», — рассказал Собянин.

Он отметил, что важные партнеры столицы — социально ориентированные некоммерческие организации.

«Ежедневно их сотрудники оказывают помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Мы же в свою очередь поддерживаем некоммерческий сектор, реализуя различные программы. В Москве уже пять лет работает комплекс проектов „Москва — добрый город“. Также проводим конкурс грантов, в прошлом году их получили 84 НКО», — добавил мэр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО.

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