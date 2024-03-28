Житель Екатеринбурга обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жене квартиру

Недавно в Екатеринбурге произошла чудовищная история: женщина стала жертвой мошенника, который более пяти лет вымогал у нее деньги под видом отношений, а на украденные миллионы ловелас тайно спонсировал свою реальную жену. Как пишет сайт URA.RU, с 2017 года мужчина сумел «увести» у жертвы около двух миллионов рублей.

Женщина по имени Ольга еще пять лет назад познакомилась в интернете с неким Владимиром, который сразу привлек ее внимание своими хорошими манерами. Спустя какое-то время пара решила перейти на новый уровень отношений и начать жить вместе.

«Владимир произвел впечатление галантного и честного человека. Он достаточно грамотный и начитанный, что тоже меня подкупило. Время летело быстро, все казалось нормальным, и никаких мыслей о том, что меня водят вокруг пальца, не было», — вспоминает Ольга.

На протяжении всего романа мужчина понемногу брал у сожительницы в долг. Сначала суммы не превышали 50 тысяч рублей, однако со временем мошенник обнаглел и не стеснялся занимать по 150 тысяч и больше. Такие расходы он объяснял проблемами в строительном бизнесе, которым он занимается. Разумеется, несмотря на все обещания, деньги он ни разу не вернул.

В 2021 году Владимир предложил Ольге, которая уже много лет жила в квартире дочери, наконец-то обзавестись собственной жилплощадью. По словам мужчины, у него уже была половина необходимой суммы, и было бы очень здорово, если бы Ольга помогла ему купить квартиру сейчас, а деньги он вернул бы немного позже. Женщина снова доверилась сожителю и отдала ему 1,5 миллиона рублей.

Разумеется, денег обратно она не дождалась. Более того, Ольге пришлось взять на себя кредит, который также обещал выплачивать Владимир, а к концу года тот и вовсе порвал с «возлюбленной» все связи и сказал обращаться в полицию.

Именно с помощью органов правопорядка женщина узнала страшную правду — ее ухажер уже почти пятнадцать лет женат, а некая заместитель, которой Ольга несколько раз переводила деньги, никто иная, как супруга Владимира.

По мнению адвокатов, Ольга вполне может добиться справедливости через суд, ведь действия супругов подпадают под 159 статью УК РФ о мошенничестве.

«Пострадавшей женщине необходимо писать во все возможные инстанции. Тут просматривается преступная составляющая. Получить всю сумму долга сразу будет сложно. Дело в том, что у данного мужчины нет никаких активов. В народе про таких говорят: „Что с него взять? Гол как сокол“. Но нужно биться до конца», — считает юрист Оксана Хисматуллина.

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