Любовь или здоровье: на что женщины готовы пойти ради отношений с мужчиной

Иногда женщины оказываются перед выбором — здоровье или одобрение со стороны семьи. И в этой ситуации ключевым фактором может стать помощь со стороны близких людей. На примере 61-летней жительницы Крыма Людмилы Клинниковой мы разберем, как сохранить здоровье, заручившись поддержкой семьи.

Крымчанка призналась, что в молодые годы вела правильный образ жизни: тренировки и здоровое питание было частью ее повседневной жизни. Так она вдохновила на занятия спортом и свою дочь Надежду. Но с возрастом Людмила набрала около 20 лишних килограмм, из-за чего появилось повышенное давление, ухудшение самочувствия из-за физических нагрузок. Чтобы лечить гипертонию, врачи назначили пенсионерке множество лекарств, призналась крымчанка в беседе с KP.RU.

«Врачи прописывали мне пожизненный прием таблеток. Каждый день надо было принимать целую горсть из 15-20 штук!» — поделилась Людмила.

Надежда, увидев мучения матери, приняла решение помочь ей. Благодаря совместным усилиям и поддержке Людмила смогла сбросить 15 килограмм. Пенсионерка вместе с дочерью регулярно занималась спортом и изменила пищевые привычки: питалась она пять раз в день небольшими порциями всего по 200 грамм.

Людмила призналась, что первые изменения она ощутила, когда сбросила первые 5 килограмм. По ее словам, тогда перестали болеть колени.

«Пропала проблема с давлением, и я стала очень энергичной», — прокомментировала результат Людмила.

Сейчас она продолжает заниматься спортом, позволяет себе не только здоровую еду, но в очень умеренных количествах, чтобы поддерживать результат.