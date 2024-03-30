Любовь или здоровье: на что женщины готовы пойти ради отношений с мужчиной

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 19 0

Он не хотел, чтобы она худела, но выбора не было.

Любовь или здоровье: на что женщины готовы пойти ради отношений с мужчиной

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

Иногда женщины оказываются перед выбором — здоровье или одобрение со стороны семьи. И в этой ситуации ключевым фактором может стать помощь со стороны близких людей. На примере 61-летней жительницы Крыма Людмилы Клинниковой мы разберем, как сохранить здоровье, заручившись поддержкой семьи.

Крымчанка призналась, что в молодые годы вела правильный образ жизни: тренировки и здоровое питание было частью ее повседневной жизни. Так она вдохновила на занятия спортом и свою дочь Надежду. Но с возрастом Людмила набрала около 20 лишних килограмм, из-за чего появилось повышенное давление, ухудшение самочувствия из-за физических нагрузок. Чтобы лечить гипертонию, врачи назначили пенсионерке множество лекарств, призналась крымчанка в беседе с KP.RU.

«Врачи прописывали мне пожизненный прием таблеток. Каждый день надо было принимать целую горсть из 15-20 штук!» — поделилась Людмила.

Надежда, увидев мучения матери, приняла решение помочь ей. Благодаря совместным усилиям и поддержке Людмила смогла сбросить 15 килограмм. Пенсионерка вместе с дочерью регулярно занималась спортом и изменила пищевые привычки: питалась она пять раз в день небольшими порциями всего по 200 грамм.

Людмила призналась, что первые изменения она ощутила, когда сбросила первые 5 килограмм. По ее словам, тогда перестали болеть колени.

«Пропала проблема с давлением, и я стала очень энергичной», — прокомментировала результат Людмила.

Сейчас она продолжает заниматься спортом, позволяет себе не только здоровую еду, но в очень умеренных количествах, чтобы поддерживать результат.

+6° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на апрель 2024 года

Последние новости

5:47
Любовь или здоровье: на что женщины готовы пойти ради отношений с мужчиной
5:33
Это все — будильник: житель Екатеринбурга чудом спас девушку из горящей машины
5:19
«Даже побагровел»: польский министр возмутил украинских чиновников на переговорах
5:05
Время для партнерской работы: прогноз Таро на апрель 2024 года
5:00
«Гиацинты» громят ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах Украины
4:47
В мире Гарри Поттера: мама Тимати устроила шикарный день рождения внучке Алисе

Сейчас читают

«Страшно и дико слышать»: Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок