Путин спросил Беглова о причинах снижения популярности Петербурга у туристов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 37 0

Какую роль в этом играет холодное море?

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин задал вопрос губернатору Петербурга Александру Беглову, почему Северная столица уступила по популярности среди туристов Москве, Подмосковью, а также Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

«Но у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич?» — поинтересовался глава государства.

Путин также отметил, что другие регионы России не располагают достопримечательностями вроде Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости.

Беглов пояснил, что в Петербурге достаточно холодное море. Однако губернатор пообещал, что благодаря разработке нового проекта гостей в городе станет больше, и Северная столица займет в туристическом рейтинге России первое место.

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