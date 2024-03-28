Путин спросил Беглова о причинах снижения популярности Петербурга у туристов

Президент России Владимир Путин задал вопрос губернатору Петербурга Александру Беглову, почему Северная столица уступила по популярности среди туристов Москве, Подмосковью, а также Краснодарскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Но у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич?» — поинтересовался глава государства.

Путин также отметил, что другие регионы России не располагают достопримечательностями вроде Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости.

Беглов пояснил, что в Петербурге достаточно холодное море. Однако губернатор пообещал, что благодаря разработке нового проекта гостей в городе станет больше, и Северная столица займет в туристическом рейтинге России первое место.