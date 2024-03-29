Печальные последствия: БАДы с этим ингредиентом могут «заблокировать» печень

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 23 0

Терапевт Кондрахин: БАДы с красным рисом дают большую нагрузку на печень

Печальные последствия: БАДы с этим ингредиентом могут «заблокировать» печень

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

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На что стоит обратить особое внимание при выборе добавок?

Употребление БАДов с экстрактом красного риса может фактически блокировать печень. Об этом «Звезде» заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Мы как раз даем нагрузку в снижении выработки холестерина, то есть фактически печень блокируется им. Если мы говорим в целом, это не безобидный продукт, и надо помнить, что есть часть людей, которые имеют заболевания печени и могут пострадать от этого продукта», — сообщил медик.

В БАДах и красном рисе зачастую содержится одно и то же вещество. Превышение его дозы, а также неправильное приготовление крупы может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

«Если добавка содержит, например, монаколин — это как раз экстракт красного риса, — здесь может оказаться, что мы не знаем, сколько мы применили, а иногда хочется лучше, побольше, и это может привести к токсическому эффекту», — объяснил Кондрахин.

Если одновременно с добавками употреблять еще и продукт, в котором содержится такое же вещество, эффект может усилиться, что приведет к передозировке.

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