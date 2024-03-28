Директора структурного подразделения «Росатома» Сахарова арестовали за взятку

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 9 0

Он будет находиться под стражей до 26 мая.

Директора структурного подразделения «Росатома» Сахарова арестовали за взятку

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По подозрению в мошенничестве арестован директор структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ходатайство удовлетворено постановлением Басманного суда. Сахаров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он будет находиться под стражей до 26 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ России задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора». По некоторым данным, речь идет о взятке в 500 тысяч рублей, которую задержанный передал своему начальнику за то, чтобы его назначили контролером исполнения государственного контракта аффилиированной ему организацией.

+8° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
Путин по телефону обсудил теракт в «Крокусе» с Рамафосой
20:11
Директора структурного подразделения «Росатома» Сахарова арестовали за взятку
20:05
Ковальчук принял участие в церемонии закладки аппарата «Сергей Бавилин»
20:01
Завораживающие кадры: буря из пустыни Гоби накрыла Амурскую область
19:47
Смена эпох: модельер Алессандро Микеле стал креативным директором Valentino
19:44
Самолет Уфа — Ярославль вынужденно сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок