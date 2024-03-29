«Мина замедленного действия»: что известно о новейших дронах «Джокер»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24 0

Эксперт Литовкин: дрон «Джокер» — это летающая мина замедленного действия

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; ВКонтакте / Виктор Литовкин / viktorlitovkin; 5-tv.ru

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О них стали активно писать СМИ после того, как БПЛА помогли взять в плен 60 боевиков ВСУ.

Российский FPV-дрон «Джокер-10», уже задействованный в зоне СВО, по сути представляет собой летающую мину замедленного действия. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил две ключевые особенности дрона, которые делают его уникальным. Первая — это встроенный гибернатор: устройство, позволяющее отключать аккумулятор по прибытии беспилотника в заданную точку.

Благодаря ему аппарат может подолгу находиться в засаде. Зимой - в течение недели, а летом — до месяца.

Вторая особенность «Джокера» — наличие электродетонатора. С помощью него дрон может взрываться от контакта с поверхностью, а не только от команды оператора или по таймеру.

«Оператор следит за тем, что происходит вокруг дрона, и, когда появляются подразделения врага в зоне досягаемости осколков взрывного устройства, он приводит беспилотник в действие и поражает противника. Это как бы мина замедленного действия, которая отправляется к цели по воздуху», — говорит Литовкин.

При своих уникальных боевых особенностях «Джокер» способен нести пять килограммов взрывчатки и лететь со скоростью до 100 километров в час к указанной точке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские дроны «Джокер» заставили сдаться в плен 60 боевиков ВСУ.

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