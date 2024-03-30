«Даже побагровел»: польский министр возмутил украинских чиновников на переговорах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 44 0

Wirtualna Polska: польский министр возмутил украинских чиновников на переговорах

«Даже побагровел»: польский министр возмутил украинских чиновников на переговорах

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Сторонам не удалось договориться по вопросу о транзите сельхозпродукции.

Переговоры по «зерновому вопросу» между замруководителя Минсельхоза Польши Михала Колодзейчака и замглавы Минэкономики Украины Тараса Качки остановились в шаге от крупного скандала. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Ожидалось, что стороны придут к договоренностям по поводу импорта украинского зерна и транзита сельхозпродукции через территорию Польши. Но осуществить это Колодзейчаку и Качке не удалось.

Совсем напряженной атмосфера стала, когда поляк попросил не упоминать конфликт на Украине в контексте импорта зерна. После этого, говорится в материале, Качка даже побагровел.

Колодзейчак признал, что такой инцидент действительно имел место. После переговоров украинские чиновники вместе со СМИ выступили с резкой критикой в адрес польского чиновника.

Ранее 5-tv.ru писал, что Франция и Польша выступили за ограничение ввоза зерна с Украины.

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