Снег и минусовые температуры ожидаются в Москве в апреле

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 57 0

Однако сильных морозов не будет.

Снег и минусовые температуры ожидаются в Москве в апреле

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Тема:
Погода

Температура в Москве в апреле может опуститься до минусовых значений, возможен снег. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега, обязательно еще снежок выпадет. И ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения еще будут», — сказал синоптик.

При этом в воскресенье, 31 марта, в Московском регионе будет малооблачно. Ночью минимальная температура сохранится на уровне 5-7 градусов, а днем температурный фон увеличится до 15-17 градусов.

А в понедельник, 1 апреля, температура ожидается на 5-7 градусов выше нормы. Воздух прогреется до 18–19 градусов тепла, ночная температура сохранится на уровне 6-8 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичам назвали оптимальные сроки смены зимней резины.

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