«Надо ждать»: когда тело умершего в Таиланде пассажира «Аэрофлота» доставят в Россию

Мужчина скончался в больнице спустя три дня после того, как ему пришлось несколько часов провести в душном салоне самолета.

Тело россиянина Сергей Напалков, умерший после задержки рейса «Аэрофлота» Бангкок — Красноярск, будет передано на Родину в течение десяти дней. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала его супруга Надежда.

Женщина хотела бы похоронить мужа по православным канонам, однако из-за сроков репатриации из Таиланда в России сделать этого не получится.

«Семь-десять дней надо ждать. Сказали, что раньше тело отправить не смогут. Если я подпишу все бумаги, вот я сейчас работаю над этим, я улечу завтра через Москву домой. Потому что там у меня дочь, мама, которая очень волнуется, мне тоже надо с ней побыть. Потом я уже встречу тело мужа. Быстро похоронить, как это положено по православным канонам, у меня не получится», — говорит Надежда.

По ее словам, уже после того, как Сергей умер в одной из тайских больниц, появился представитель компании «Аэрофлот» и начал знакомиться со счетами — россиянка должна медицинской организации, где боролись за жизнь ее мужа, порядка пяти миллионов рублей.

«Я думала, что справлюсь сама, но у меня не получилось ни достучаться до „Аэрофлота“, ни найти общий язык со страховой компанией», — признается женщина.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь из Бангкока 26 марта. Занял взлетно-посадочную полосу, но из-за технической неисправности вернулся на стоянку. Несколько часов около 300 пассажиров не выпускали из салона. В жару около 30 градусов лайнер быстро нагрелся. Многим стало плохо. У Сергея Напалкова произошла остановка сердца. И лишь после этого экипаж вызвал на борт врачей и открыл двери лайнера.

Мужчина впал в кому и через три скончался в больнице в Таиланде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности трагедии после задержки рейса Бангкок — Красноярск.