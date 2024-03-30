Зеленский уволил своего первого советника и старого друга Шефира, а также еще нескольких помощников

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 38 0

С чем связана «большая чистка» в структуре киевского режима?

Зеленский уволил своего первого советника и старого друга Шефира, а также еще нескольких помощников

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Владимир Зеленский уволил своего давлено друга, бизнес-партнера и первого советника Сергея Шефира. Соответствующее сообщение появилось на сайте офиса президента Украины.

Сергей Шефир — бывший участник команды КВН «Криворожская шпана» и «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», сооснователь студии «95-й квартал». Зеленский взял Шефира своим первым помощников в 2019 году. В его обязанности входили контакты с крупным бизнесом и освещение работы главы киевского режима. В 2021-м на Шефира было совершено покушение — его автомобиль расстреляли неизвестные. Тогда власти Украины заявили, что попытка связана с желанием Зеленского «сломать систему».

Кроме Шефира, президент Украины уволил советника Сергея Трофимова, внештатных советников Олега Устенко и Михаила Радуцкого, а также омбудсменов по вопросам обеспечения прав военных и по волонтерской деятельности Алену Вербицкую и Наталью Пушкареву.

Это не первая «чистка» в структуре киевского режима, устроенная президентом Незалежной. Несколько дней назад свой пост был вынужден покинуть секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский пригрозил ударить по Крыму ракетами ATACMS.

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