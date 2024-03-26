Данилов после своей отставки назвал ситуацию на Украине беспросветной

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 125 0

Он пообещал и впредь работать для страны, «как бы тяжело ни было».

Данилов после своей отставки назвал ситуацию на Украине беспросветной

Фото: Zuma / ТАСС

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Уволенный с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал ситуацию в стране беспросветной.

«Дни, за которые не стыдно, часы, которые пролетели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу», — написал Данилов в соцсетях.

Он добавил, что продолжит работать для Украины, «как бы тяжело ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация», и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.

До этого стало известно об отставке Данилова и назначении на должность секретаря СНБО главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На место последнего, в свою очередь, поставлен Олег Иващенко.

Данилов возглавлял СНБО с октября 2019 года, до этого занимая пост заместителя секретаря службы. Также ранее он был председателем городского совета Луганска, губернатором Луганской области и депутатом Верховной рады V созыва.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Данилов нецензурно выругался в адрес китайского спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя.

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