«Я устала, я ухожу»: почему певица Lizzo покидает музыкальную индустрию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Певица Lizzo заявила о завершении музыкальной карьеры

«Я устала, я ухожу»: почему певица Lizzo покидает музыкальную индустрию

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Gonzales Photo

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Негативная тенденция затронула не только российский, но и мировой шоу-биз.

Певица Lizzo официально объявила о завершении музыкальной карьеры. В социальных сетях рэп-дива выложила эмоциональный пост, в котором раскрыла, что стало причиной принятого ей решения.

Выяснилось, что американская певица давно подвергается критике и травле от собственных слушателей. В попытке стать для аудитории удобной и интересной, Lizzo вынуждена была задвинуть собственные переживания в дальний ящик. Постоянное давление стало последней каплей — натерпевшись жути, певица решила завязать с гастролями.

Также она пожаловалась на то, что хочет всего лишь творить, а не разбираться в слухах, обвинениях и клевете.

«Все, чего я хочу, это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать хоть немного лучше, чем он есть. Но мне начинает казаться, что мир не хочет видеть меня в нем. Я постоянно сталкиваюсь с ложью обо мне, которую распространяют ради влияния и просмотров. Я все время становлюсь предметом насмешек из-за того, как выгляжу. Люди, которых я даже не знаю, критикуют мою личность и порочат мое имя», — написала Lizzo в своем обращении.

Свое послание она завершила как и полагается мировой знаменитости — вложив в них все накопившиеся эмоции.

«Я на это ****** не подписывалась. Я ухожу», — подытоживает певица.

Чуть раньше Lizzo оказалась фигуранткой громкого скандала, когда сразу три ее бывших танцовщицы заявили, что певица склоняла их к различным развратным действиям и высмеивала их за лишний вес. По словам артисток, известная своим эпатажным поведением и провокациями певица запрещала им посещать стрип-клубы, хотя ранее неоднократно была замечена отдыхающей в еще более провокационных заведениях.

За последнее время сразу несколько отечественных и мировых знаменитостей объявили о завершении карьеры. Самым неожиданным стало заявление певицы МакSим, которая еще недавно анонсировала возвращение на большую сцену с новыми хитами. 

Ранее 5-tv.ru писал про исповедь ушедшей со сцены певицы Зиверт.

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«Я устала, я ухожу»: почему певица Lizzo покидает музыкальную индустрию

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