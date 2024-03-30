В Ярославле прощаются со звездой «Молодежки» Юрием Ваксманом

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 74 0

Актер ушел из жизнь ночью 28 марта.

В Ярославле прощаются со звездой «Молодежки» Юрием Ваксманом

Фото: Никитченко Елена / ТАСС

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В Ярославле прощаются со звездой сериала «Молодежка» продюсером и актером Юрием Ваксманом. Траурная церемония проходит в Камерном театре.

Проститься со знаменитым артистом приехали, в том числе, его коллеги — актеры Александр Робак и Владимир Гусев. Также на церемонию прибыли бывший Ярославской области Анатолий Лисицын и директор Волковского театра Герман Громов.

Возле здания театра, где проходит церемония, дежурит полиция. Также, как сообщает 76.ru, территория оцеплена, людей пропускают через металлические рамки.

Ваксман скончался ночью 28 марта в возрасте 62 лет. Артист почувствовал себя плохо в своем кафе «Дом актера». После стало известно, что у него случился инфаркт.

Будущий артист родился в 1961 году в Тирасполе. Окончил Воронежский театральный институт и работал в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год.

Он был директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра, а также основателем кинокомпании «Ярсинема». Ваксман снялся в более чем 100 фильмах и спродюсировал 23 картины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер звезда сериала «Кухня» Александр Терешко.

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