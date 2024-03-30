Школьников Белгорода и приграничных районов переводят на дистанционное обучение

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Гладков: школьники Белгорода в четвертой четверти будут учиться дистанционно

Школьников Белгорода и приграничных районов переводят на дистанционное обучение

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Посещение уроков и занятий в секциях и кружках стало невозможным из-за постоянных обстрелов ВСУ.

Школьники Белгорода и нескольких муниципалитетов Белгородской области в четвертой четверти будут учиться дистанционно. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам заседания регионального оперштаба.

Он также заявил о невозможности проведения занятий в кружках и секциях, расположенных в 30-километровой зоне от государственной границы.

«Самое главное — дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В связи с постоянной опасностью из Белгорода и окрестностей города продолжают вывозить детей. Больше 700 человек на днях принял Петербург. В Северной столице для ребят подготовили места для размещения — это загородные базы и гостиницы. В новой четверти ученики младших и средних классов пойдут в питерские школы. Кроме этого, у них будет возможность заниматься и дополнительным образованием.

Встречают белгородских детей и в Махачкале. В Дагестан уже прибыли более 500 человек. Для каждого ребенка подготовили комплект учебников и всего необходимого для учебы.

Еще одну группу привезли в Крым. Всего на данный момент в других регионах разместились пять тысяч белгородских школьников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ снова обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire.

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