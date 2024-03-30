«Не отдам»: жительница Каширы держит в заточении десять истощенных собак

Волонтер показала видео, на котором она встретилась с хозяйкой питомцев.

В Кашире волонтеры обнаружили женщину, которая держит в заточении по меньшей мере десять породистых истощенных собак. Известно, что они находятся в критическом состоянии на грани смерти. Об этом 5-tv.ru сообщили активисты.

Неравнодушные граждане надеются на то, что администрация города, игнорирующая этот факт, а также хозяйка питомцев понесут необходимое наказание. Отмечено, что животные заперты в доме.

Одна из волонтеров показала видео, на котором она встретилась с хозяйкой питомцев — Надеждой. На встречу она пришла с истощенной породистой собакой в неухоженном виде.

«Надь, я очень прошу, давай я у тебя ее выкуплю. Ну ты посмотри, в каком она состоянии, я прошу. Надя, она не должна такой быть!» —просит волонтер хозяйку.

Волонтер расплакалась от увиденного. Однако Надежда отказалась отдать собаку даже на передержку.

«Я никого не отдам! Вообще без вариантов, даже не думай об этом. Никаких передержек, нигде она не будет», — ответила она.

Волонтеры уже подали заявление в полицию, однако на момент публикации материала ответа на него не поступило. По словам местных жителей, в администрации города решению вопроса препятствуют родственные связи со стороны мужа владелицы собак.

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