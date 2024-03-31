«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии

Вывод из строя энергетической инфраструктуры Украины ведет к поражению ВСУ на поле боя.

Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебрасывать подразделения, что говорит об их парализации. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник», — отметил он.

Меркурис пояснил, что для транспортировки военных Киев использует поезда на электрической тяге, которые не могут работать при отключенной энергосистеме.

Одновременно российская армия при помощи гиперзвукового оружия выводит из строя остатки украинской системы противовоздушной обороны и получает возможности для уничтожения других целей, добавил эксперт.

«Мы видим признаки того, что теперь мы стабильно движемся по траектории, которая ведет к окончательной победе России», — пришел к выводу Меркурис.

Накануне схожим наблюдением поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков. В эфире YouTube-канала «Вышка» он заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины парализуют украинскую армию.

По словам Старикова, российские военные выводят из строя питание железнодорожного комплекса Украины, что лишает ВСУ возможности перебрасывать войска в нужном направлении и в целом мобильности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что издание The Times призвало западных политиков поговорить о «падении Киева».