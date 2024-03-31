«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Аналитик Меркурис: удары РФ по энергосистеме Украины парализовали ВСУ

«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вывод из строя энергетической инфраструктуры Украины ведет к поражению ВСУ на поле боя.

Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) перебрасывать подразделения, что говорит об их парализации. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник», — отметил он.

Меркурис пояснил, что для транспортировки военных Киев использует поезда на электрической тяге, которые не могут работать при отключенной энергосистеме.

Одновременно российская армия при помощи гиперзвукового оружия выводит из строя остатки украинской системы противовоздушной обороны и получает возможности для уничтожения других целей, добавил эксперт.

«Мы видим признаки того, что теперь мы стабильно движемся по траектории, которая ведет к окончательной победе России», — пришел к выводу Меркурис.

Накануне схожим наблюдением поделился полковник СБУ в отставке Олег Стариков. В эфире YouTube-канала «Вышка» он заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины парализуют украинскую армию.

По словам Старикова, российские военные выводят из строя питание железнодорожного комплекса Украины, что лишает ВСУ возможности перебрасывать войска в нужном направлении и в целом мобильности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что издание The Times призвало западных политиков поговорить о «падении Киева».

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России
20:03
«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии
19:53
«Больше нет с нами»: Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2»
19:37
Обезумел от мании величия: о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского
19:22
Предлагали миллион евро за вечер: почему Ирина Дубцова все еще одна
19:07
ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Сейчас читают

Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок