Пора признать: The Times пишет о падении Киева

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The Times: пришло время поговорить о падении Киева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christophe Gateau; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Западные военные и политики обсуждают сценарии поражения Украины.

Тем временем аналитики на Западе уже рисуют самые мрачные для себя сценарии полного поражения Украины. Новая статья The Times с заголовком «Пришло время поговорить о падении Киева» начинается с предположения, что уже в середине лета российские войска могут быть на подступах к украинской столице.

Так, согласно материалу, видят ситуацию военные и политики в Лондоне, Париже, Брюсселе и Вашингтоне. Там это называют «кошмаром, который становится реальностью».

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ лишились еще одного танка Abrams на авдеевском направлении.

Тема:
Спецоперация
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