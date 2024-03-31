«Будут наказаны Богом»: патриарх Кирилл назвал ПЦУ «компанией ряженых»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

Патриарх Кирилл предупредил украинских раскольников о страшной каре

«Будут наказаны Богом»: патриарх Кирилл назвал ПЦУ «компанией ряженых»

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Предстоятель РПЦ пожелал, чтобы церковный раскол был преодолен, и на Украине вновь укрепилась православная вера.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых» и заявил, что они будут наказаны Богом.

В своей проповеди после литургии в храме в Тушине патриарх указал на то, что сейчас идет «разделение по церковному телу».

«Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — отметил Кирилл.

Он пожелал, чтобы церковный раскол был преодолен, и на Украине вновь укрепилась православная вера.

Ранее стало известно, что синод раскольнической ПЦУ исключили князя Александра Невского из списка поминаемых святых. До этого сторонники церкви захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области Украины при содействии местных депутатов.

Киевский режим активно проводит волну гонений на УПЦ с осени прошлого года. Власти давят на церковь, лишая прав на аренду земли, вывозят иконы и мощи в Европу, а раскольники силой захватывают храмы и нападают на священников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокус Сити Холле» попыткой столкнуть традиционные религии.

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