«Будут наказаны Богом»: патриарх Кирилл назвал ПЦУ «компанией ряженых»

Предстоятель РПЦ пожелал, чтобы церковный раскол был преодолен, и на Украине вновь укрепилась православная вера.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых» и заявил, что они будут наказаны Богом.

В своей проповеди после литургии в храме в Тушине патриарх указал на то, что сейчас идет «разделение по церковному телу».

«Мы знаем, как искусственно создался раскол — безблагодатный, просто компания ряженых, которые не совершают таинств, святотатствуют и будут страшно наказаны Богом», — отметил Кирилл.

Он пожелал, чтобы церковный раскол был преодолен, и на Украине вновь укрепилась православная вера.

Ранее стало известно, что синод раскольнической ПЦУ исключили князя Александра Невского из списка поминаемых святых. До этого сторонники церкви захватили храм канонической УПЦ в Хмельницкой области Украины при содействии местных депутатов.

Киевский режим активно проводит волну гонений на УПЦ с осени прошлого года. Власти давят на церковь, лишая прав на аренду земли, вывозят иконы и мощи в Европу, а раскольники силой захватывают храмы и нападают на священников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что патриарх Кирилл назвал теракт в «Крокус Сити Холле» попыткой столкнуть традиционные религии.