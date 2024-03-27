Патриарх Кирилл о теракте в «Крокусе»: «Попытка столкнуть традиционные религии»

При этом, отметил он, попытки раскачать ситуацию в России разбиваются о нравственное единство граждан.

Недоброжелатели России, ответственные за теракт в «Крокус Сити Холле», пытались столкнуть две традиционные религии в стране, но власти не могут этого допустить. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе внеочередного съезда Всемирного русского народного собора (ВРНС).

Он указал на создание сценариев с использованием религиозного и межнационального фактора. Это видно по «исполнителям злодеяния» в «Крокусе». По словам патриарха, недоброжелатели пытались использовать внутренние проблемы в миграционной сфере, обострив межнациональные отношения, в том числе с помощью радикального исламистского фактора.

«Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу и тоже столкнуть одних с другими. Конечно, мы не можем ничего подобного допустить в России», — заявил он.

Попытки противников нашей страны раскачать ситуацию разбиваются о мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман. Как подчеркнул патриарх Кирилл, оппоненты и враги России мечтают уничтожить ее.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139. При этом количество пострадавших уже возросло до 360 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила смену реакции Запада на теракт страхом остаться в меньшинстве. У США и их союзников просто не было другого выбора, подчеркнула дипломат.