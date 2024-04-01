Ил-114-300 возобновляет программу летных испытаний

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Воздушное судно полностью собрано из российских комплектующих. Лайнер должен заменить Ан-24 на местных авиалиниях.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; 5-tv.ru

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В России возобновили летные испытания нового пассажирского самолета Ил-114-300. В воздух поднялся второй опытный лайнер. Полет прошел штатно и продолжался 40 минут на высоте до 900 метров. Испытатели проверили устойчивость и управляемость самолета, а инженеры работу систем и оборудования.

Ил-114-300 — региональный пассажирский самолет на 68 мест. Он полностью собран из российских комплектующих и должен заменить Ан-24 на местных авиалиниях.

Первый полет Ил-114-300 состоялся в конце 2020 года. Испытания лайнера приостановили после крушения Ил-112В с аналогичным двигателем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России будут развивать транспортную инфраструктуру.

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